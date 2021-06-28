В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021

Во время занятий планируются выполнения маневров на суше и воде, отработка боевых сценариев.

В Черном море начались совместные американо-украинские учения Sea Breeze 2021. В ходе учений их участники должны отработать различные боевые сценарии, среди которых маневры на суше, столкновения десантных кораблей, водолазные операции.

Об этом сообщает "УНИАН".

Учения будут проходить в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях с 28 июня по 10 июля 2021 года и станут самыми масштабными за последние 20 лет. В учениях примут участие 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

От Украины ими будет руководить заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ капитан 1 ранга Алексей Доскато, от США — капитан 1 ранга Стюарт Бауман.

Также в масштабных учениях участвуют представители 29 стран — в частности, Австралии, Албании, Объединенных Арабских Эмиратов, Бангладеш, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Египта, Израиля, Италии, Канады, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Сенегала, Турции, Франции, Швец, Японии, Северной Ирландии.

Всего в учениях принимают участие более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. человек личного состава, 50 единиц вооружения и техники.

От Украины к учениям привлечены ВМС, Воздушные силы, Военной службе правопорядка, Медицинские силы, Госпогранслужбу, СБУ, Нацполицию, Морскую охрану и тому подобное.

Sea Breese — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

Напомним, что американский эсминец USS Ross, который примет участие в международных учениях Sea Breeze, зашел в порт Одессы.

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