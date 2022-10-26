В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей, но появилась подлодка

Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море, но не время терять бдительность.

В Черном море вражеская группировка количественно уменьшилась до девяти.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Но враг усилил себя в море подводной лодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а значит и 20 «Калибров».

«Море продолжает шторм, и будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море три больших десантных корабля», — говорится в сообщении.

Но украинские военные призывают не поддаваться панике, оперативно и правильно действовать по сигналам тревог, беречь свою жизнь и сознание от абсурдных вбросов российской пропаганды.

«Об обнаружении подозрительных и взрывоопасных предметов оперативно сообщите компетентным органам, старайтесь до их прибытия обезопасить себя и окружение. Все будет Украина и наша Победа! Ибо мудрая нация будет иметь успех во всем!», — резюмируют в ВСУ.

Ранее стало известно, сколько кораблей продолжают угрожать Украине из Черного моря.

Читайте также:

Сбили "летучую балалайку" - Одессе в море бултыхнулся иранский дрон-камикадзе