В Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров"

В Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до 8 кораблей.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в социальных сетях.

Идет в том числе на боевое дежурство выведенный надводный ракетоноситель, снаряженный 8 «Калибрами».

Помните, что сигналы воздушной тревоги – это предупреждение об опасности, не пренебрегайте ими, переходите в укрытие. Угроза ракетных ударов сохраняется.

В прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов.

"Будьте бдительны и сознательны. Вместе победим!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море 10 кораблей.

Добавим, что россияне боятся заходить в Севастополь после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. После "хлопка" кафиры вывели больше кораблей в Черное море.