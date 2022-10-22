В Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: сколько "Калибров" угрожает Украине

При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные двадцатью четырьмя «Калибрами».

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

«Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно. Помните о коварстве неприятеля в использовании манипуляций сознанием. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не распространяйте непроверенную», — говорится в сообщении.

«Мы продолжаем освобождать наши земли от оккупантов, благодарны каждому, кто реально помогает, кто имеет выдержку и закалку настоящего патриота. Вместе мы сильнее. И с нами – вся Украина!», – убеждены украинские военные.

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Ранее российский публицист Андрей Пионтковский назвал два вероятных периода, когда может закончиться война в Украине. Он объяснил, что то, будем ли праздновать Новый год в мирной Украине, зависит от города Херсон.

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