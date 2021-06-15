В Черном море вблизи курортного поселка нашли затонувшее судно со снарядами

Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов с затонувшего морского судна во время Второй мировой войны.

Об этом в вторник, 15 июня , сообщили в пресс-служба ГСЧС.

За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:

49 артснарядов калибра 75 мм;

5700 единиц подрывников;

12350 единиц других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.

Напомним, что арсенал времен Второй мировой обнаружили в Бердянске. Отмечается, что на старую минометную мину в земле наткнулись случайно, когда устанавливали столбы освещения в полузаброшенном дачном поселении. Грунт там был буквально нашпигован взрывоопасными предметами. Подъезды к району оцепили.

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