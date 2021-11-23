В Черном море вблизи Николаевской области нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин

Третьего, который, по словам местного рыбака, также находился в лодке, продолжают искать.
В Черном море вблизи острова Березань нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин. По словам рыбака, в лодке было три человека. Еще одного разыскивают.
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
"22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. В лодке находились 3 человека", — говорится в сообщении.
Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии и транспортировали на берег тела погибших. Одному из них было 72 года, второму – 60.
Также сегодня продолжаются поиски третьего мужчины в возрасте 54 лет, тело которого не было найдено в лодке.
Детали дела выясняются.