В Черном море вблизи Николаевской области нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин

В Черном море вблизи Николаевской области нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин

Третьего, который, по словам местного рыбака, также находился в лодке, продолжают искать.

В Черном море вблизи острова Березань нашли перевернутую лодку с телами двух мужчин. По словам рыбака, в лодке было три человека. Еще одного разыскивают.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

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"22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. В лодке находились 3 человека", — говорится в сообщении.

Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии и транспортировали на берег тела погибших. Одному из них было 72 года, второму – 60.

Также сегодня продолжаются поиски третьего мужчины в возрасте 54 лет, тело которого не было найдено в лодке.

Детали дела выясняются.

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