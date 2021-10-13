В Черном море военный корабль Украины потерпел крушение: идет спасательная операция

Из-за резкого ухудшения погодных условий на борту судна возникла аварийная ситуация.

В Черном море получил повреждение военный корабль ВМС ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Из-за резкого ухудшения погодных условий на борту судна возникла аварийная ситуация. Корабль получил повреждения. Моряки приняли решение поставить судно на якорь.

Сейчас ВМС:

развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения;

наладили взаимодействие с государственным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Мининфраструктуры, Госпогранслужбой, спасателями.

К операции привлекли 8 кораблей и катеров и 4 воздушных судна. Аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы для жизни личного состава нет. Также нет угрозы потери судна.

"Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", — отметили в пресс-службе.

Как сообщает портал "Милитарный", говорится о судне размагничивания "Балта" ВМС ВСУ, потерпевшем бедствие у острова Змеиного.

Напомним, что в Гааге продолжаются дебаты по делу украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.

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