В Черном море возле Ялты тонет третье за сутки российское судно: подробности

Во временно оккупированном Крыму в районе Ялты из-за сильного шторма плавучий кран получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает Крымский ветер.

На видео, появившемся в сети, видно, как стрела крана падает под ударами огромных волн и порывами ветра.

Непонятно почему плавучий кран не был завезен в порт до начала шторма, ведь предупреждение об ухудшении погодных условий было объявлено за несколько дней до этого.

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Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за повреждения корпуса от волн затонули танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба судна раскололись на две части в результате ударов волн.

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