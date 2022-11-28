В Черном море впервые за несколько дней появился ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту — ОК "Юг"

Начало новой недели может принести новые ракетные атаки по Украине. Об этом свидетельствует появление в Черном море ракетоносителя с "калибрами".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Первое наблюдение — в Черном море впервые за несколько дней появился ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий 8 ракет типа "Калибр" на борту. Это свидетельствует о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования также есть ракетоносители, которые снаряжены и могут быть вовлечены в службу в течение нескольких часов", – сказала Гуменюк.

Из-за возможных ракетных обстрелов в ОК "Юг" призвали украинцев не пренебрегать воздушными тревогами.

"Притяжение врага к своим "скрепам" и традициям может быть критическим. Вполне вероятно, что начало недели может быть ознаменовано такой атакой", – сообщила руководитель прессцентра.

Напомним, что генерал ВС РФ и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель для российских ракетных атак. оккупанты планируют бить по банковской инфраструктуре Украины.

Читайте также: