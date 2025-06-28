В Черном море заметили смертельно ядовитую тропическую рыбу-шар: что известно

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В Черном море снова заметили опасную тропическую рыбу — тетраодона серебристого. Она имеет яд, который поражает нервную систему, и может быть смертельным даже в малой дозе.

Об этом предупреждает Государственная экоинспекция Юго-Западного округа.

Эту рыбу еще называют рыбой-шаром — она умеет раздуваться, когда чувствует угрозу. Имеет очень сильные челюсти, которыми рвет рыболовные сети и портит улов.

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Тетраодон происходит из теплых морей, а в Черное море попал через Суэцкий канал и Средиземное море. У украинского побережья его впервые увидели еще в 2014 году.

Он питается моллюсками, рыбой и ракообразными, из-за чего вытесняет местные виды. А из-за глобального потепления эта рыба может появляться все чаще.

В Средиземном море тетраодон уже нанес немалый ущерб местным рыбакам. В Черном море ситуация может повториться, поэтому экологи призывают быть осторожными.

Стоит отметить, что в Украине массово появились североамериканские сигнальные раки (Pacifastacus leniusculus) — хищники, которые вытесняют местных раков и могут переносить смертельное заболевание, известное как «раковая чума». Как сообщают экологи, в интернете появилось немало объявлений об их продаже. Еще хуже — раков уже выпускают в природные водоемы, не понимая масштабов возможного вреда.

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Опасность растет и в Адриатическом море, где быстро распространяется ядовитая рыба-крылатка. Она имеет ядовитые шипы и является угрозой как для людей, так и для морской природы.

В то же время в Чернобыльском заповеднике заметили птенцов одной из самых редких птиц Украины — черного аиста.