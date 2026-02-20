В Черноморске работники ТЦК задержали военного на реабилитации: в командовании "Юг" отреагировали

Военные ТЦК / © Цензор.нет

В Одесской области в пятницу, 20 февраля, разгорелся скандал после появления видео и сообщений о жестком задержании мужчины в Черноморске. По информации из соцсетей, известно, что военные ТЦК применили газовый баллончик во время задержания мужчины, который оказался действующим военнослужащим.

Все детали инцидента узнал ТСН.ua.

Как сообщают в соцсетях, боец, задержанный в ТЦК, проходил реабилитацию после ранения.

«В Черноморске на улице Парусной представители ТЦК задули газом и применили силу к мужчине, без проверки документов. Мужчина оказался военным, проходящим курс реабилитации в Черноморске», — отметили в паблике Альернатива.Орг.

В оперативном командовании «Юг» официально прокомментировали ситуацию для журналистов ТСН.ua. Представители командования отметили, что в настоящее время идет детальная проверка фактов, обнародованных в Сети.

