Украина
3829
1 мин

В Черноморске в Одесской области загорелся порт: появилось видео

Причина возгорания в порту Черноморска пока неизвестна.

Светлана Несчетная
Пожар в порту Черномаорска

Пожар в порту Черномаорска / © скриншот с видео

В Черноморске в Одесской области вспыхнул порт.

Видео обнародовали местные телеграммы-каналы.

В небо поднимаются клубы черного дыма.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одесский район. Вражеские удары повредили склады и транспорт. На месте атак вспыхнули пожары. Их оперативно потушили подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

3829
