- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3829
- Время на прочтение
- 1 мин
В Черноморске в Одесской области загорелся порт: появилось видео
Причина возгорания в порту Черноморска пока неизвестна.
В Черноморске в Одесской области вспыхнул порт.
Видео обнародовали местные телеграммы-каналы.
В небо поднимаются клубы черного дыма.
Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска атаковали Одесский район. Вражеские удары повредили склады и транспорт. На месте атак вспыхнули пожары. Их оперативно потушили подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.