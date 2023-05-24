В Черноморске запрещено посещать пляжи: что известно

В Черноморске Одесской области в этом сезоне также будет запрещено посещать пляжи. Из-за отсутствия волноломов там не могут установить сетки для купания.

Об этом в своем обращении рассказал мэр Василий Гуляев.

По его словам, в Одессе организация зон для купания рассматривается потому, что там прибрежные зоны имеют волноломы. Гуляев подчеркнул, что местные власти обращаются к военным, чтобы создать безопасные условия для отдыха.

"Даже в мирное время, когда мы открывали наш пляж, конечно, делали обследование водолазы. Как его сегодня сделать. Есть очень много вопросов. Может всегда какую-то мину пригнать, надо ставить сетки. Волноломов нет. Сети поставить невозможно", — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, в Одессе и области в этом году снова не будет пляжного сезона. Причиной не только разминирование акватории Черного моря, но и российские атаки по зданиям в курортной сфере.

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