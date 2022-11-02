В Черновцах 46-летнего отца обвинили в изнасиловании 11-летней дочери

46-летний житель Черновцов подозревается в изнасиловании его 11-летней дочери.

Как рассказали в полиции Черновицкой области, 31 октября к ним с заявлением обратилась черновчанка и сообщила, что ее бывший муж совершал действия сексуального характера в отношении их 11-летней дочери. Где может скрываться обидчик – заявительница не знала.

Полицейские начали разыскивать 46-летнего жителя Черновцов и вскоре установили его местонахождение и задержали.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

По делу идет досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшая девочка находится с матерью, с ней работают специалисты Центра социально психологической реабилитации детей службы по делам детей Черновицкой ОВА.

Напомним, на Волыни отец трижды изнасиловал 12-летнюю дочь. 38-летнего мужчину бросили за решетку на 15 лет. А в Днепре на 12 лет отправили в тюрьму ранее судимого мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку, которую он заманил с детской площадки к себе домой, обещая показать там котенка.

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