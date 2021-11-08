В Черновцах бешеная белка покусала двух человек: на городских улицах ввели карантин

Происшествие случилось в одном из городских парков.
В Черновцах белка покусала двух человек. Впоследствии оказалось, что у грызуна бешенство.
Об этом пишет медиа-агентство "АСС".
Как стало известно, произошедшее произошло в центральном парке. Там белка дралась с котом. Разогнать их попробовали двое местных жителей, обоих из которых укусило агрессивное животное.
"Раненую белку поместили в коробку. Мужчина нашел волонтеров, которые помогли с передержкой и лечением животного. У белки был сломан позвоночник, ей сделали рентген-исследование. Пытались спасти животное. Однако она скончалась. Ветеринары заподозрили, что белка может быть больна, ведь она кусала людей. Результаты анализов подтвердились – бешенство”, – отметила первая заместитель председателя ГУ Госпродпотребслужбы Анжела Косован.
В результате происшествия улицу Первомайскую и переулок Топоровский закрыли на карантин.
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