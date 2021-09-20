В Черновцах больным разрешили брать кислородные концентраторы домой: список поликлиник

Взять аппарат можно бесплатно на временное пользование.

В Черновцам пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, теперь могут взять мобильный концентратор домой на временное пользование.

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"Больные, которые дома требуют длительной кислородной поддержки, могут взять концентратор в пользование совершенно бесплатно", — сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Черновицкого городского совета Галина Бовкун.

Решение, предоставлять ли аппарат, принимает врачебная комиссия после обращения пациента.

"Чтобы получить кислородный концентратор, пациенту нужно обратиться к своему семейному врачу, который определит объективную потребность и необходимость дотации кислорода на дому", — отметила Галина Бовкун.

Всего в поликлиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи Черновцов есть 41 кислородный концентратор, которых больные местные жители могут взять в пользование.

В частности:

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Роша" - 9 шт.

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Садгора" - 9 шт.

КНП "Городская поликлиника №1" — 9 шт.

КНП "Городская поликлиника №2" — 6 шт.

КНП "Городская поликлиника №3" — 6 шт.

КНП "Городская поликлиника" Гравитон "- 2 шт.

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько легко купить кислородный концентратор в Украине.

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