В Черновцах большинство школ перешли на дистанционку: какая причина

Город засыпал снегом
В Черновцах 6 и 7 апреля большинство школ переходят на дистанционную и смешанную формы обучения. Причина такого решения – ухудшение погоды.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления образования Черновицкого городского совета.
"В связи с ухудшением погодных условий, педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня – 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 18 учреждений общего среднего образования будут учиться дистанционно, 3 – очно, остальные 24 – смешаны.
В управлении образования отметили, что сегодня для школьников, которые успели добраться до школы, организуют уроки. Остальные будут учиться дистанционно.
К слову, в Черновцах очень снежит. В частности, сильный снегопад парализовал движение транспорта по городу. Также в городе продлят отопительный сезон.
Напомним, в западных областях Украины из-за непогоды без электричества осталось пять тысяч потребителей. Отключение света произошло в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
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