В Черновцах будут судить адвоката, который обвинял власти Украины в нацизме и оправдывал россиян

Адвокат также обнародовал видеозаписи с украинцами, занимающими активную проукраинскую позицию и оставлял под этими видео негативные комментарии.

В Черновцах будут судить адвоката, который поддерживал агрессивную политику России и обвинял украинские власти в "разрешении и эскалации конфликта".

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что мужчина активно комментировал сообщения россиян на странице сообщества в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где обвинял украинские власти в нацизме и расправе над русскоязычным населением, осуждал Революцию достоинства.

Кроме того, в новостной ленте российского сообщества он обнародовал видеозаписи с украинцами, которые занимают активную проукраинскую позицию и оставлял под этими видео негативные комментарии, называя граждан "Укро-зомбаками".

"Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях адвоката имеются признаки оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии России против Украины и не признания территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификацию российских военных (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Обвинительный акт по адвокату уже направили в суд.

Напомним, в Черновицкой области частная больница присвоила более восьми миллионов бюджетных средств. Семейные врачи выписывали фиктивные направления условным пациентам на реабилитационные процедуры.

Читайте также: