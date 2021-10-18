В Черновцах COVID-больница за две недели заполнилась больными: где будут принимать пациентов с коронавируса

В Черновцах COVID-больница за две недели заполнилась больными: где будут принимать пациентов с коронавируса

С 75 развернутых коек заняты 73.

Менее чем две недели назад, 5 октября, в Черновицкой больницы №4 начали принимать больных COVID-19. Уже сегодня медучреждение почти полностью заполнено пациентами с коронавирусом — с 75 развернутых коек свободны лишь 2.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на гендиректора больницы №4 Галину Шпак.

В больнице говорят, что разворачивать дополнительные кровати не будут, ведь сейчас это максимальное их количество.

По словам начальницы управления здравоохранения Натальи Калмыковой, больных с коронавирусом будет принимать третья городская больница. Там кровати для больных COVID-19 развернули 15 октября. Это медучреждение должно уменьшить нагрузку на другие.

Также известно, что больница №1 заполнена больными с коронавирусом на 67.2%, а больница №3 на 40%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в Украине происходит рост заболеваемости COVID-19, с конца октября до середины ноября ожидается пик заболеваемости.

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