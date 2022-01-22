В Черновцах двое нетрезвых "послушников" в одной рясе на двоих с ведром и кропилом стали звездами Сети (видео)

В Черновцах двое нетрезвых "послушников" в одной рясе на двоих с ведром и кропилом стали звездами Сети (видео)

Мужчины не могли связать двух слов из-за выпитого.

В Черновцах на улице выловили двух мужчин, которые поделили между собой рясу священника, выпили для храбрости и пошли собирали по городу пожертвования для монастыря.

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Священников заметили очевидцы, сняли на видео и выложили в Сети.

На кадрах видно, как двое мужчин с ведром, Библией и крапилом идут по улице Соборности в Черновцах, едва держась на ногах. Когда их спросили, откуда они и в какой церкви служат, мужчины сникли и признались, что они "послушники" монастыря в Старой Жадовой.

Они также сказали, что настоятеля зовут "Иван Константинович".

Почему они в таком виде да еще в нетрезвом состоянии мужчины ясно объяснить не смогли.

Следует отметить, что в селе Старая Жадова есть не монастырь, а храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

Напомним, что под Киевом задержана женщина, которая совершала мошеннические действия. 44-летняя ранее судимая уроженка Луганщины вместе с сообщником обманывала пожилых людей, сообщая о том, что их родственники попали в ДТП.

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