В Черновцах двое новорожденных детей с подозрением на COVID-19 попали под аппараты ИВЛ

В Черновцах двое новорожденных детей с подозрением на COVID-19 попали под аппараты ИВЛ

У матерей детей подтвердили COVID-19.

В Черновцах двух новорожденных детей подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Малыши сейчас находятся в Черновицкой областной детской больнице.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заместителя главного врача Оксану Знак.

По ее словам, у детей подозревают коронавирус, но осложнения обусловлены преждевременным рождением.

У матерей этих детей диагностировали COVID-19.

Еще почти 30 детей из области сейчас лечатся от COVID-19 в этой больнице.

Напомним, в Черновицкой области вскоре могут ввести сразу "оранжевую" зону в пределах адаптивного карантина.

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