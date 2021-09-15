В Черновцах двое новорожденных детей с подозрением на COVID-19 попали под аппараты ИВЛ

У матерей детей подтвердили COVID-19.
В Черновцах двух новорожденных детей подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Малыши сейчас находятся в Черновицкой областной детской больнице.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заместителя главного врача Оксану Знак.
По ее словам, у детей подозревают коронавирус, но осложнения обусловлены преждевременным рождением.
У матерей этих детей диагностировали COVID-19.
Еще почти 30 детей из области сейчас лечатся от COVID-19 в этой больнице.
Напомним, в Черновицкой области вскоре могут ввести сразу "оранжевую" зону в пределах адаптивного карантина.