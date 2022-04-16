В Черновцах хотят переименовать 200 улиц: без Зои Космодемьянской и Александра Суворова

В Черновцах хотят переименовать 200 улиц: без Зои Космодемьянской и Александра Суворова

В городе была создана петиция.

В Черновцах хотят переименовать более 200 улиц, названия которых связаны с Российской Федерацией.

Об этом сообщила секретарь городского совета Марина Кирилюк.

По ее словам, топонимическая комиссия начала работу по переименованию улиц, которые произошли от названий российских городов или названы в честь российских и советских культурных деятелей. Специалисты определят предложения и выносят их на общественные слушания. После этого улицы переименуют в сессию городского совета.

Следует заметить, что в Черновцах зарегистрировали петицию по переименованию более 150 улиц Автор петиции Владислав Лесов создал таблицу, в которой указал названия улиц и объяснение, почему их нужно переименовать.

Среди них – Зои Космодемьянской, Александра Суворова, Валерия Чкалова, Уральской, Сибирской, Челябинской, Сахалинской и Саратовской.

Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован советский символ "Самолет МИГ-17". Он был расположен у входа в парк Национального возрождения на массиве "Восточный".

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