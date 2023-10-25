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В Черновцах исчезли 10-летние сестренки: ушли из дома и не вернулись (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Черновцах исчезли 10-летние сестренки: ушли из дома и не вернулись (фото)

Пропавшие сестренки Злата и Кира Парамоновы / Фото: Национальная полиция Украины

Девочки ушли из дома в Черновцах во вторник, 24 октября, в 19:00.

В Черновцах разыскивают двух сестричек Злату и Киру Парамоновых. Накануне вечером они ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным полиции, девочки ушли из дома в Черновцах во вторник, 24 октября, в 19:00.

Приметы разыскиваемых :

  • Киры – рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые с белыми прядями, родинка во главе;
  • Златы – рост 135 см, длинные белые крашеные волосы. Были одеты в черные кофты, розовые шлепки, одна из девочек в черно-белом комбинезоне, а другая в лосины или широкие зеленые брюки.

"Если вам известна любая информация о местонахождении разыскиваемых Златы и Киры Парамоновых – просьба сообщить по телефонам (095)-45-23-046 или на спецлинию "102", — призывают правоохранители.

Пропавшие сестренки Злата и Кира Парамоновы / © Национальная полиция Украины
Пропавшие сестренки Злата и Кира Парамоновы / Фото: Национальная полиция Украины

По состоянию на 09:40 сестер нашли. В ювенальной полиции сообщили, что жизни девочек ничего не угрожает. Они живы и здоровы.

Напомним, Украина вернула из оккупации и депортации еще четырех детей.

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Дата публикации
Просмотры
9236
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