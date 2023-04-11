В Черновцах избили епископа УПЦ МП Никиту, которого ранее СБУ поймала с обнаженным хористом (видео)

В пресс-службе Черновицкой епархии пожаловались, что прибывшая на место происшествия полиция не арестовала нападающего.

В Черновцах неизвестный мужчина избил сканадального епископа Черновицко-Буковинской епархии Никиту, которого ранее СБУ поймала с несовершеннолетним хористом.

Об этом сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП.

Также там решили манипулировать и заявили, что у несовершеннолетнего парня, из которым он по неизвестным причинам гулял, брат и отец сейчас на передовой.

"10 апреля 2023 года в 22:00 возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Черновицкой епархии пожаловались, что прибывшая на место происшествия полиция не арестовала нападающего, а на просьбу свидетелей проверить нападающего на состояние алкогольного или наркотического опьянения работники полиции ответили отказом.

В Сети появилось видео нападения. Местные СМИ пишут, что автор видео увидел священника Москововской церкви с двумя 16-летними хористами и за это ударил по лицу.

Скандал с обнаженным несовершеннолетним юношом и епископом Никитой

Напомним, по информации СМИ, во время обысков Черновицкой епархии СБУ застали к тому времени секретаря епархии вместе с раздетым несовершеннолетним парнем. Официально СБУ так и не подтвердила факт секс-скандала. Только заявила, что во время обысков правоохранители нашли методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

4 декабря глава УПЦ МП митрополит Онуфрий рукоположил во епископы скандального секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту (Сторожука). Он стал главой Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

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