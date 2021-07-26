В Черновцах массово отравили собак: полиция расследует коллективное заявление

Случаи отравления случались на протяжении двух недель.

В полицию в Черновцах обратились шестеро жителей города с коллективным заявлением об отравлении своих собак. Как сообщили в пресс служба Нацполиции, по этому поводу открыто уголовное производство и проводится следствие.

Последнее сообщение по спецлинии полиции 102 поступило от жительницы Черновцов вечером 24 июля. Женщина сообщила, что ее собака погибла в результате противоправных действий неизвестного злоумышленника, который бросил животному корм с ядом.

"Когда по указанному адресу приехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции, в милицию обратились шестеро местных жителей с коллективным заявлением о том, что в течение двух недель злоумышленник отравил их собак", — сообщили в полицейском Пресс-служба.

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По признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины, открыто уголовное производство. Полицейские опросили заявителей и возможных очевидцев, а также изъяли записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать противоправные действия.

Напомним, ранее в Киеве прошла новая волна отравлений собак доґхантерамы. За сутки, только в одну из ветлечебниц Киева поступили четверо хвостатых пациентов в критическом состоянии.

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