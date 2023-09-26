В Черновцах медики провели уникальную операцию: челюсть сформировали из ребра

В Черновцах медики провели мужчине уникальную операцию – ему сформировали челюсть из ребра. Ранее пациент пережил тяжелую травму и благодаря медикам сейчас хорошо чувствует себя.

Об этом пишет черновицкое издание "Молодой буковинец".

Больной Петр Катюхин лечится с марта 2023 года, у него была сложная травма. Мужчине оказывают помощь в Черновицкой областной клинической больнице, в подразделении хирургической стоматологии.

Петр Катюхин рассказал, что сначала лечился в другой больнице, где ему установили пластину, однако позже решил обратиться к медикам из Черновцов.

"Здесь мне сделали уже три операции. Пластина, которую поставили в предыдущем лечебном учреждении, сломалась. Черновицкие врачи предложили сделать имплантат из моего ребра и установить новую пластину. Я согласился", – говорит пациент больницы.

Петр Катюхин с врачами / Фото: molbuk.ua

И. о. начальника подразделения хирургической стоматологии Черновицкой областной клинической больницы Николай Токарь росказал, что в этом медицинском учреждении такую операцию провели впервые. Для этого они консультировались с зарубежными медиками.

"При первом оперативном вмешательстве мы удаляли осколки кости и посторонних предметов, которые попали в подъязычный, шейный участок. Второй этап – трансплантация кости из ребра. Такую операцию мы делали впервые. Было несколько вариантов. Посоветовавшись с коллегами из других лечебных учреждений, решили использовать именно кость ребра. Сделали компьютерную томографию – увидели, что размер подходит", — рассказал Николай Токарь.

Медики отмечают, что они также провели пластическую операцию, чтобы восстановить повреждение губы, ведь из-за травмы мужчина не мог нормально есть. Сейчас его состояние значительно улучшилось.

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