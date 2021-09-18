В Черновцах молодой человек стрелял в автомобиль, в котором находились трое детей

У мужчины изъяли пневматический пистолет.
В Черновцах неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились дети.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Буковины.
Инцидент произошел вечером 17 сентября на одной из городских улиц. По предварительной информации, водитель Volkswagen несколько раз выстрелил в Daewoo Lanos, а затем уехал в неизвестном направлении. Правоохранители установили, что до этого на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем иномарки. Именно поэтому он начал преследовать Lanos и во время движения стрелял по авто.
По словам 44-летнего водителя Lanos, в салоне автомобиля находилось трое взрослых и трое детей 8, 14 и 15 лет. Вследствие выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери дело. К счастью, никто из людей в авто не пострадал.
Полиция задержала 22-летнего стрелка. У мужчины изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль. Нападающему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Киеве на улице Газопроводной между водителем и пассажиром другого транспортного средства возник конфликт по первоочередности проезда, в результате чего последний достал пистолет и выстрелил по машине своего оппонента.