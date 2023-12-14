В Черновцах мужчина принес ведро фекалий в ОВА и вылил их на чиновницу

На суде мужчина объяснил свои действия.

На 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который принес ведро фекалий в Черновицкую ОВА и вылил их на чиновницу.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Черновцы.

По данным суда, мужчина утром 20 июля пришел в помещение департамента капитального строительства Черновицкой ОГА с ведром фекалий. Он вылил нечистоты на местную чиновницу и бросил в ее сторону ведро, из-за чего женщина получила легкие травмы.

Мужчина на суде вину признал и просил его строго не наказывать. Он объяснил, что вылил ведро фекалий на чиновницу из-за сообщения в соцсети.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296 УК Украины и присудил 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Тернопольской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили женщину, которая набросилась на полицию и вылила на правоохранителей ведро фекалий.

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