В Черновцах мужчина расстрелял правоохранителей, прибывших на вызов

В Черновцах мужчина застрелил прибывшую на вызов полицейскую.
В Черновцах произошло вопиющее событие. Мужчина открыл огонь по прибывшим на вызов правоохранителям.
Об этом сообщает "Черновицкий луч".
В Черновцах на улице Воробкевича произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по правоохранителям, прибывшим на вызов к зданию бывшего бассейна по поводу развращения несовершеннолетних. В результате погибла 22-летняя правоохранительница. Ее напарник получил ранение.
Сам стрелок с места происшествия скрылся.
В Сети начали распространять информацию о ранении детей. В полиции ее опровергли.
"Выясняем обстоятельства. Информация о погибших или раненых детях не соответствует действительности. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении полиции.
Есть также информация, что нападавший стрелял из АК.
Продолжается операция по поиску и задержанию преступника.
"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. Полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", — прокомментировал Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОПУ.
Напомним, что в России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома. Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.
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