В Черновцах мужчина расстрелял правоохранителей, прибывших на вызов

В Черновцах мужчина застрелил прибывшую на вызов полицейскую.

В Черновцах произошло вопиющее событие. Мужчина открыл огонь по прибывшим на вызов правоохранителям.

Об этом сообщает "Черновицкий луч".

Также читайте В Харьковской области обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями: есть погибшие мирные жители

В Черновцах на улице Воробкевича произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по правоохранителям, прибывшим на вызов к зданию бывшего бассейна по поводу развращения несовершеннолетних. В результате погибла 22-летняя правоохранительница. Ее напарник получил ранение.

Сам стрелок с места происшествия скрылся.

В Сети начали распространять информацию о ранении детей. В полиции ее опровергли.

"Выясняем обстоятельства. Информация о погибших или раненых детях не соответствует действительности. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении полиции.

Есть также информация, что нападавший стрелял из АК.

Продолжается операция по поиску и задержанию преступника.

"Национальная полиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. Полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", — прокомментировал Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОПУ.

Напомним, что в России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома. Он приказал всем собравшимся покинуть зал, а затем открыл огонь.

Читайте также: