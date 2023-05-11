В Черновцах мужчина угнал маршрутку и попал в ДТП

Нетрезвый житель Черновцов с автостанции угнал маршрутку. В тот момент пассажиров в автобусе не было, а водитель транспорта отошел по своим делам.

Об этом сообщили в патрульной службе Черновцов.

"Когда мужчина вернулся на остановку, то увидел, что его маршрутки уже нет. Автобус он заметил в нескольких сотнях метров. Неизвестный за рулем его автотранспорта уже выезжал с автостанции. Мужчина сразу позвонил в полицию и вызвал патрульных. Правоохранители выехали на улицу Садовую, где произошла кража", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленник не только угнал маршрутку, но при выезде с автостанции совершил ДТП — он врезался в грузовой автомобиль.

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За такие действия задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области 14-летний школьник украл и разбил три авто за одну ночь. Две машины получили небольшие повреждения. А третья — изрядно разбитая.

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