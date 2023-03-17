В Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату в суде: что говорят в полиции (видео)

Мужчина пытался прорваться в зал заседаний, когда узнал, что его сына взяли под стражу.

В Черновцах в здании апелляционного суда 17 марта мужчина угрожал взорвать гранату.

Об этом информируют местные медиа со ссылкой на свидетелей происшествия.

По предварительным данным, в помещении этого апелляционного суда рассматривалось дело, в рамках которого якобы мужчину осудили на пять лет.

Издание "Чернівецький промінь" сообщает, что отец подсудимого взял гранату, пришел в суд и начал угрожать взорвать себя.

Заметим, что рядом со зданием суда находится школа. Учеников отправили в подвал из-за угрозы взрыва.

Впоследствии начальник Нацполиции Черновицкой области Руслан Дударец рассказал "Суспільному", что мужчина добровольно согласился сдать гранату и травматический пистолет.

Глава полиции также уточнил, что мужчина пытался пронести гранату в апелляционный суд, где слушали дело его сына. Он хотел пройти в зал заседания, когда узнал, что сыну изменили меру пресечения на взятие под стражей.

Возле металлоискателя мужчина признался, что у него есть граната. Тогда и согласился добровольно сдать оружие.

Присутствовавших в здании людей переместили в другое помещение суда на безопасное расстояние. Территорию вокруг огородили.

Напомним, в Днепре 63-летний вооруженный мужчина напал на работников магазина. Он несколько раз выстрелил в потолок, приказал одному рабочему лечь на пол, а у другого потребовал деньги из кассы.

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