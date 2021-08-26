В Черновцах мужчина в супермаркете переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие: его будут судить

В Черновцах мужчина в супермаркете переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие: его будут судить

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

В Черновцах 35-летний мужчина в супермаркете переклеивал штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие. Из-за этого торговое заведение потеряло 1500 грн.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов Черновцов. Пока работники магазина не следили за покупателем, тот переклеил штрих-коды с дешевых товаров на более дорогие. Супермаркет оценил свои убытки в размере 1500 грн.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок.

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