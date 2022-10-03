В Черновцах мужчина возле школы показывал детям половые органы и убил полицейскую: подробности трагедии

Патрульные прибыли по вызову, поскольку неизвестный возле школы показывал детям свои половые органы. Когда его пытались задержать правоохранители, он начал стрелять и смертельно ранил 22-летнюю патрульную, ее коллега находится в больнице.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

По данным следствия, патрульные Таисия Татарин и Александр Гуцула прибыли по вызову к помещения школы. Заявительница сообщила, что там находится мужчина, показывающий детям свои половые органы. Когда правоохранители пытались унять подозреваемого, тот обстрелял полицейских. 22-летняя Таисия погибла на месте трагедии, ее напарник госпитализирован.

"Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020-го, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Продолжается следствие.

Напомним, в Черновцах произошло вопиющее событие. Мужчина открыл огонь по прибывшим по вызову правоохранителям.

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