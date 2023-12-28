В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК: что известно

Черновицкий областной ТЦК и СП официально пока не прокомментировал инцидент.

В Черновцах из окна второго этажа здания местного ТЦК и СП выпрыгнул мужчина.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого областного центра комплектования Татьяну Гайдащук.

Инцидент произошел 28 декабря. Известно, что мужчину госпитализировали в больницу. По словам медиков, он жив и находится в сознании в отделении нейрохирургии. Состояние мужчины – стабильное.

По информации местного издания "АСС", потерпевшему – 43 года.

Черновицкий областной ТЦК и СП официально пока не прокомментировал инцидент.

Напомним, что на Закарпатье мужчина лихо сбежал из ТЦК через окно на втором этаже.

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