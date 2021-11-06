В Черновцах мужчину, которого искали пять суток, нашли мертвым в лесу

В Черновцах мужчину, которого искали пять суток, нашли мертвым в лесу

Мужчина 1 ноября пошел гулять с собакой и не вернулся домой.

В Черновцах нашли тело мертвого мужчины после пяти дней поисков. Он гулял с собакой и не вернулся домой.

Об этом сообщили на сайте полиции области.

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Правоохранители нашли тело пропавшего в лесу недалеко от Калиновского рынка. На его теле не было признаков насильственной смерти.

Для установления окончательных причин смерти тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки искали полиция и волонтеры.

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