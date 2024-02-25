В Черновцах на кладбище обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Черновцах на городском кладбище жители города обнаружили обгоревшее тело мужчины. На место вызвали полицейских. Сейчас они устанавливают обстоятельства смерти погибшего.

Об этом сообщили в полиции региона.

На страшную находку на местном кладбище наткнулись случайные прохожие. Люди сразу позвонили в полицию и сообщили, что у одной из могил лежит обгоревшее тело мужчины.

"Осмотрев территорию, полицейские обнаружили частично обгоревшее тело неизвестного. Также поблизости была бутылка со спиртосодержащим веществом. Предварительно на теле мужчины не было признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

После следственной процедуры полицейские забрали тело мужчины и отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Также правоохранители установили и личность погибшего – им оказался местный мужчина в возрасте 62 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаевской области отец зарубил топором родного сына.

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