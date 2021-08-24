В Черновцах нашли без вести пропавшего 8-летнего мальчика: где он был и как чувствует себя

В Черновцах нашли без вести пропавшего 8-летнего мальчика: где он был и как чувствует себя

Маленького Сашу искали полицейские, участковые офицеры, оперативники и общественность.

В Черновцах разыскали и вернули домой без вести пропавшего 8-летнего мальчика. К счастью, с ребенком все в порядке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.

В полицию обратилась 29-летняя мама маленького Александра. По ее словам, мальчик утром 23 августа вышел из дома и не вернулся.

"Сразу на поиски ребенка Ситуационный отдел ГУНП в Черновицкой области сориентировал все наряды полиции, которые обеспечивали публичную безопасность и порядок в областном центре. Также к поискам присоединились ювенальные полицейские, участковые офицеры полиции, оперативники и общественность", — рассказали правоохранители.

Полицейские опрашивали возможных свидетелей, проверяли детские площадки, а также знакомых пропавшего мальчика.

Нашли 8-летнего Сашу на одной из улиц Черновцов, недалеко от дома.

Мальчик рассказал, что пошел гулять, но родителям об этом не сообщил.

Сейчас ребенок возвращен домой, в отношении него каких-либо противоправных действий не совершалось.

Ювенальные полицейские проводят профилактическую беседу с мальчиком и его матерью, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли четверых детей, которых всю ночь искали спасатели и правоохранители. Дети пошли в лес собирать грибы и ягоды и заблудились.

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