В Черновцах ночью произошла массовая драка с участием полсотни человек: видео

На место происшествия выехало 9 экипажей патрульной полиции.

В ночь на понедельник, 30 августа, в центре города Черновцы произошла масштабная драка возле одного из ресторанов.

Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", в пресс-службе полиции уточнили, что участниками драки было около 50 человек.

Инцидент произошел на улице Энтузиастов в центральной части Черновцов. На место происшествия выехало 9 экипажей патрульной полиции, которых вызвали перепуганные очевидцы.

Впоследствии в телеграмм-канале ХЧ было опубликовано видео, на котором зафиксировано завершения этой схватки и прибытие полицейских.

Правоохранители пресекли правонарушения и задержали нескольких наиболее активных участников конфликта. Их доставили в отделение полиции и составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

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По информации полицейских, в результате драки никто из участников не получил серьезных травм, с заявлениями о нанесении телесных повреждений в полицию тоже никто не обращался.

Напомним, ранее в Одессе между туристами произошла драка. Видео инцидента, во время которого компания выясняла отношения в воде, появилось в Сети.

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