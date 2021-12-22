В Черновцах пес застрял в металлической конструкции на балконе: вызвали спасателей

Бойцы ГСЧС с помощью спецсредств освободили животное.
В Черновцах пес застрял в металлической конструкции на балконе. Он не мог самостоятельно освободиться, этого не могли сделать и его владельцы. Пришлось вызвать спасателей.
Об этом сообщили на странице областного Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Инцидент произошел в доме по улице Заставнянской. К спасателям позвонила женщина, которая попросила помочь освободить собаку. Это сделали, когда разжали конструкцию забора.
Напомним, в Ивано-Франковске женщина обратилась в службу спасения с просьбой помочь собаке, которая застряла в металлической конструкции вольера и не могла выбраться.
А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.
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