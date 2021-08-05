В Черновцах подтвердили случаи заражения "Дельтой": какая ситуация с новым штаммом COVID-19

В Черновцах подтвердили случаи заражения "Дельтой": какая ситуация с новым штаммом COVID-19

В нашей стране сейчас 143 случая заражения "индийским" штаммом.

В Черновцах подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом "Дельта". Всего в Украине сейчас подтверждены 143 случая нового штамма COVID-19.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Больше всего случаев заражения "индийским" штаммом зафиксировали в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Киеве и Черновцах.

"Что касается штамма" Дельта ", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 143 на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", — сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он также добавил, что "индийский" штамм распространяется быстрее, чем другие виды COVID-19. Большинство пациентов с "Дельтой" госпитализируют. Однако защитить от него может вакцинация.

"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой екстранагрузки именно на систему здравоохранения", — подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, что в Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали первый случай заражения "индийским" штаммом коронавируса "Дельта".

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