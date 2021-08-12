В Черновцах поезд сбил насмерть мужчину: его личность устанавливают

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сегодня, 12 августа, в Черновцах поезд сбил насмерть мужчину, который внезапно выбежал на железнодорожные пути. Трагедия произошла на станции "Черновцы-Южная".

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Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"В полицию поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о наезде поезда на человека. Правоохранители установили, что в пределах станции" Черновцы-Южная ", машинист локомотива допустил наезд на мужчину, который внезапно выбежал на железнодорожную колею", — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений об этом факте в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Напомним, в Одессе поезд переехал женщину, потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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