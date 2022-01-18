В Черновцах посреди улицы нашли настоящего питона: фото

Экзотическую змею заметили прохожие.

В Черновцах по ул. Филиппа Орлика обнаружили питона. Змею нашли уже мертвой. Об этом сообщила волонтер и зоозащитница Анна Пелепчук на своей странице в Facebook.

"Вот такая находка на ул. Филиппа Орлика. Были волонтеры, прохожие и полиция. Все боялись взять в руки необычного товарища. Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она - мертва и уже разлагается", — написала девушка.

По ее словам, полиция пытается выяснить, как питон попал на улицу, и установить его владельца.

"Надеемся, что найдется тот, кто не захотел похоронить змею, а просто вынес ее на мусорку", — подытожила волонтер.

Как пишет местное издание АСС, в Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти пресмыкающегося.

"Если окажется, что мертвое животное просто выбросили таким образом, владельца ждет ответственность. Это экзотическое животное. Существуют правила содержания и захоронения. К тому же на месте происшествия, на сколько мне известно, сразу было написано заявление к правоохранителям. Они должны были бы отыскать владельца", — сказала главный инспектор Госпродпотребжслужбы области Анжела Косован.

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