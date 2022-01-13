В Черновцах посреди улицы произошла стрельба: подробности и фото

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Черновцах в четверг, 13 января, на улице Паркового проезда неизвестный стрелял в автомобиль.
Об этом с места происшествия сообщает издание АСС.
Очевидец рассказал, что видел, как к одному из автомобилей подошел мужчина и выстрелил в лобовое стекло. В салоне транспорта был человек. По данным предполагаемого свидетеля, раненого из автомобиля госпитализировали.
На месте происшествия работают правоохранители и эксперты. Пока они не комментируют инцидент. Также неизвестно, задержала ли полиция стрелка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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