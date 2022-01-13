Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Черновцах посреди улицы произошла стрельба: подробности и фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Черновцах посреди улицы произошла стрельба: подробности и фото

АСС

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Черновцах в четверг, 13 января, на улице Паркового проезда неизвестный стрелял в автомобиль.

Об этом с места происшествия сообщает издание АСС.

Очевидец рассказал, что видел, как к одному из автомобилей подошел мужчина и выстрелил в лобовое стекло. В салоне транспорта был человек. По данным предполагаемого свидетеля, раненого из автомобиля госпитализировали.

© АСС
АСС

На месте происшествия работают правоохранители и эксперты. Пока они не комментируют инцидент. Также неизвестно, задержала ли полиция стрелка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

© АСС
АСС

Читайте также:

В Аркадии в бильярдном клубе была стрельба – один человек ранен в голову | Новости Украины

В Аркадии в бильярдном клубе была стрельба – один человек ранен в голову | Новости Украины
Следующая публикация