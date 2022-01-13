В Черновцах посреди улицы произошла стрельба: подробности и фото

В Черновцах посреди улицы произошла стрельба: подробности и фото

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Черновцах в четверг, 13 января, на улице Паркового проезда неизвестный стрелял в автомобиль.

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Об этом с места происшествия сообщает издание АСС.

Очевидец рассказал, что видел, как к одному из автомобилей подошел мужчина и выстрелил в лобовое стекло. В салоне транспорта был человек. По данным предполагаемого свидетеля, раненого из автомобиля госпитализировали.

АСС

На месте происшествия работают правоохранители и эксперты. Пока они не комментируют инцидент. Также неизвестно, задержала ли полиция стрелка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

АСС

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