В Черновцах произошла драка с участием работника ТЦК: что известно

Полиция зарегистрировала обращение 43-летнего жителя Киева, который сообщил, что его ударили работники ТЦК и СП.

В субботу, 1 июня, в городе Черновцы произошла драка между 43-летним киевлянином и сотрудником местного ТЦК и СП. Обстоятельства этой стычки выясняет полиция.

Инцидент, возникший между военным и гражданским, подтвердили в Черновицком областном ТЦК и СП.

В военном ведомстве утверждают, что "военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар".

Кроме того, говорится в заявлении областного ТЦК, "нападающий оскорблял честь и достоинство военнослужащего" и якобы выражал в его адрес угрозы.

Этот случай в военкомате называют проявлением "агрессивного поведения граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга".

“Относительно инцидента продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры. Отмечаем, что сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность”, — предупредили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Что говорят в полиции

Тем временем пресс-секретарь управления Нацполиции в Черновицкой области сообщила в комментарии "Укринформу", что с заявлением в полицию обратился гражданский, 43-летний житель Киева, который сообщил, что его ударил сотрудник ТЦК и СП.

Обращение потерпевшего зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Полицейские проводят тщательную проверку по этому заявлению.

О заявлении от военнослужащего о совершенном на него нападении в полиции пока не сообщили.

Напомним, в селе Черепковцы Черновицкой области во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный напал с применением газового баллончика на представителя ТЦК и СП. Потерпевший военнослужащий получил серьезные травмы.

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