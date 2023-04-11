В Черновцах пылала многоэтажка – погибла женщина с сыном

В Черновцах вечером, 10 апреля, произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли женщина с сыном.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Черновицкой области.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже по ул. Южно-Кольцевой. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух человек. Владелица, 1946 года была уже без признаков жизни, ее сын, 1980 года рождения — без сознания. Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался. Причина пожара устанавливается.

"Огонь распространился на балкон и впоследствии опрокинулся на другой балкон этажом выше. Площадь пожара составила 40 кв.м. В подъезде образовалось плотное задымление, мешавшее жильцам дома выйти на улицу. Спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали из подъезда 26 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью стремянки пожарные спасли через окно второго этажа женщину.

Напомним, в Черновцах мужчина ударил только вернувшегося с фронта защитника из-за места на парковке.

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