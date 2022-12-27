В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина: какая его дальнейшая судьба (фото)

Что будет на месте демонтированного Пушкина, выберут горожане.

В Черновцах с фасада здания областного музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали гипсовый бюст российского поэта Пушкина. Разрешения этого ждали несколько месяцев.

Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

"Поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было придать Министерство культуры и информационной политики Украины", — пояснили в облсовете.

Для демонтажа вызвали автовышку. Бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Сталина.

В скором времени в Черновцах будет голосование, во время которого жители смогут определить, чей бюст установить на фасаде театра. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные украинцы. Анкету опубликуют на странице театра в Facebook.

Напомним, во время демонтажа памятнику Пушкину в Конотопе скульптуре оторвало голову.

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