В Черновцах СБУ проводит антитеррористические учения: что необходимо знать местным

Местных жителей призвали в случае обнаружения подозрительных предметов звонить по телефону на "Горячую линию" СБУ или в полицию.

Сегодня, 17 февраля, в Черновцах СБУ проводит антитеррористические учения в Буковинском государственном медицинском университете. Тренировки проходят в условиях, приближенных к реальным, поэтому местных жителей просят не паниковать.

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Об этом сообщили в Управлении СБУ в Черновицкой области.

"Цель учений — проверка готовности региональных субъектов борьбы с терроризмом к действиям в условиях потенциальной террористической угрозы. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Черновцов, которые находятся в центре города, содействовать проведению учений, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с ограничительными мероприятиями", — говорится в сообщении.

СБУ призвала местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о намерениях осуществления диверсионной или террористической деятельности, немедленно обращаться по номеру "Горячей линии" СБУ в Черновицкой области (0372) 54 02 04, или звонить по телефону 102.

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