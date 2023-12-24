В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата – соцсети (видео)

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

В Сети появилось видео из Черновцов, как сотрудники ТЦК и СП пытались вручить повестку мужчине.

На кадрах видно, как мужчины в военной форме бежит за бегущим гражданским. Один из военнослужащих догоняет беглеца и бьет прикладом автомата. Но задержать его не удалось. Чем закончилась погоня – неизвестно.

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.