В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата – соцсети (видео)

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.
В Сети появилось видео из Черновцов, как сотрудники ТЦК и СП пытались вручить повестку мужчине.
На кадрах видно, как мужчины в военной форме бежит за бегущим гражданским. Один из военнослужащих догоняет беглеца и бьет прикладом автомата. Но задержать его не удалось. Чем закончилась погоня – неизвестно.
Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.
Ранее сообщалось, что на Львовщине с матом и угрозами вручили повестку священнику.
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