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В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата – соцсети (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
799
Время на прочтение
1 мин
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В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата – соцсети (видео)

Новый скандал с принудительной мобилизацией в Черновцах

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

В Сети появилось видео из Черновцов, как сотрудники ТЦК и СП пытались вручить повестку мужчине.

На кадрах видно, как мужчины в военной форме бежит за бегущим гражданским. Один из военнослужащих догоняет беглеца и бьет прикладом автомата. Но задержать его не удалось. Чем закончилась погоня – неизвестно.

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент.

В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата

В Черновцах сотрудник ТЦК ударил мужчину прикладом автомата

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Дата публикации
Просмотры
799
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