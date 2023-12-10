В Черновцах сотрудники ТЦК возле храма задержали священника ПЦУ: детали

Священник в повседневной одежде шел в храм совершать богослужения. Его задержали, отвезли сначала в ТЦК, а затем – в другой город. В конце концов мужчину отпустили.

В Черновцах сотрудники ТЦК задержали священника ПЦУ, который как раз шел на вечернее богослужение, а через два часа отправили в Ровно.

Об этом пишет Zaxid.net.

"Поймали в Черновцах под нашим храмом Параскевы, шел на вечернюю, забрали из-под храма", – сообщил в соцсетях коллега задержанного священника протоиерей Николай Йоник.

Затем выяснилось, что священнослужитель Илья Кузюк два часа находился в помещении ТЦК, после чего был вывезен в Ровно.

"Отец шел на вечернюю, которую должен был отправить. Шел не в ризе, а в обычной повседневной одежде. Его остановили работники ТЦК, как потом выяснилось из Сокирян, которые в 140 километрах от Черновцов. Выслушать его, что он священник, имеет удостоверение, никто не хотел. Посадили в автомобиль и увезли, сказали, что будет служить капелланом", — отметил в комментарии священник Черновицкого епархии ПЦУ Роман Грищук.

Впоследствии священника отпустили.

В то же время, в службе связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП 6 декабря ответили журналистам, что ничего об этом инциденте не знают.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать священников и можно ли избежать мобилизации из-за религии.

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