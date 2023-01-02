В Черновцах спасатели освободили девочку – ее нога застряла в батарее (фото)

В понедельник, 2 января, работники ГСЧС в Черновцах получили сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по улице Главной нуждается в помощи ребенок, нога которого застряла в радиаторе отопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По прибытии по указательному адресу спасатели быстро высвободили ногу девочки.

Спасатели еще раз призывали родителей напоминать детям правила безопасного пребывания на дому.

Напомним, в Полтаве на Новый год мужчина при загадочных обстоятельствах выпал из окна.

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